В ЛНР назвали условие для отмены боевой готовности

Владислав Дейнего. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности после принятия Киевом пакета дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики переведены на усиленный режим. Как заявил глава МИД ЛНР, Киев требует отменить приказы о повышенной готовности народных милиций ЛНР и ДНР.

"Режим полной боевой готовности — это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию вооруженных формирований Украины. Это реакция на усилившиеся с начала года, особенно в апреле-мае обстрелы нашей территорий с украинской стороны", — заявил Дейнего.

По его словам, чтобы в дальнейшем была возможность сдерживать "украинскую агрессию", республикам необходимо согласовать и подписать дополнительные меры, обязывающие стороны конфликта не открывать огонь и устанавливающие прямую связь сторон для предотвращения эскалации конфликта.

"Это позволит нам снять в итоге режим полной боевой готовности, исходя из гарантированного дополнительными мерами всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного режима прекращения огня", — отметил Дейнего.

По словам полпреда ЛНР, на заседании контактной группы, прошедшем в формате видеоконференции в среду, представитель Киева, вице-премьер-министр — министр по вопросам неподконтрольных Украине территорий Алексей Резников отказался от обсуждения документа, обеспечивающего дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.