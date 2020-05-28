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Саакашвили заявил об опасности «балканизации» Украины 

ТАСС 28 минут назад
Саакашвили заявил об опасности «балканизации» Украины
Фото: Reuters
Власти в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и последующей "балканизации" страны. Об этом заявил в четверг в ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией "Атлантический совет", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный на Украине главой исполнительного комитета реформ.
"Мы оказались сейчас в ситуации, когда Россия получит выгоду от отсутствия процесса реформ на Украине, — утверждал он. — Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных". По его словам, опасность в том, что "отдельные регионы могут попасть под российское влияние". "Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован", — заявил Саакашвили.
В 2015 году занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко пригласил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области, однако уже в июле 2017 года лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство и 7 мая 2020 года подписал указ о назначении Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия , Киев
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