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Саакашвили назвал новую опасность для Украины 

Вероника Полынина и ещё 5 12 минут назад
Саакашвили назвал новую опасность для Украины
Фото: Reuters
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в настоящее время занимающий пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, предупредил об опасности «балканизации» Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией «Атлантический совет», Саакашвили заявил, что отдельные украинские регионы вследствие отсутствия в стране реформ могут попасть под российское влияние, что, в свою очередь, приведет к «балканизации» Украины.
«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», Саакашвили получил должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ в начале мая. Изначально президент Украины Михаил Зеленский собирался назначить политика вице-премьером правительства по вопросу проведения реформ, однако инициативу раскритиковали депутаты Верховной Рады. После назначения Саакашвили Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве.
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В мире , Украина , Михаил Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Грузия
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