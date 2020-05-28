Саакашвили назвал новую опасность для Украины 

В ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией «Атлантический совет», Саакашвили заявил, что отдельные украинские регионы вследствие отсутствия в стране реформ могут попасть под российское влияние, что, в свою очередь, приведет к «балканизации» Украины.

«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», — заявил он.