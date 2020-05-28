Саакашвили назвал новую опасность для Украины 

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в настоящее время занимающий пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, предупредил об опасности «балканизации» Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией «Атлантический совет», Саакашвили заявил, что отдельные украинские регионы вследствие отсутствия в стране реформ могут попасть под российское влияние, что, в свою очередь, приведет к «балканизации» Украины.
«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», Саакашвили получил должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ в начале мая. Изначально президент Украины Михаил Зеленский собирался назначить политика вице-премьером правительства по вопросу проведения реформ, однако инициативу раскритиковали депутаты Верховной Рады. После назначения Саакашвили Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве.