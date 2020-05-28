Пока вы не уснули: новый скандал между Россией и Германией 

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Россия возмущена: Польша заплатит за свое поведение

Польша может заплатить за поддержку США потерей безопасности и оказаться в «обстановке ужаса и страха» из-за ядерного противостояния Вашингтона и Москвы.

Россия нашла три ошибки в деле MH17

В Германии заговорили о новых санкциях против РФ

На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

Бойцы российской ЧВК покидают Ливию

Запад запретил странам просить помощи у России

В Москве задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача

На Красной площади был задержан врач , психическое здоровье которого пошатнулось после начала эпидемии коронавируса.

Сочи предложили закрыть

Жители Сочи назвали решение об открытии курортного сезона в начале июня несвоевременным и призвали дождаться окончания пандемии коронавируса.

Украина собирается закупать американский газ