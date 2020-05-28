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Пока вы не уснули: новый скандал между Россией и Германией 

Сергей Василенок 55 минут назад

Россия возмущена: Польша заплатит за свое поведение

Польша может заплатить за поддержку США потерей безопасности и оказаться в «обстановке ужаса и страха» из-за ядерного противостояния Вашингтона и Москвы.

Россия нашла три ошибки в деле MH17

Глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что в Объединенной следственной группе (JIT), занимавшейся делом рейса MH17, совершили несколько ошибок.

В Германии заговорили о новых санкциях против РФ

Правительство Германии оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по делу о кибератаке на Бундестаг и к якобы причастному к ней гражданину России.

На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 помешала полномасштабному наступлению России на Украину. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Бойцы российской ЧВК покидают Ливию

Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера прибыли на аэродром Бани-Валид в Ливии.

Запад запретил странам просить помощи у России

Некоторые государства не обращаются к России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 исключительно по политическим причинам.

В Москве задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача

На Красной площади был задержан врач, психическое здоровье которого пошатнулось после начала эпидемии коронавируса.

Сочи предложили закрыть

Жители Сочи назвали решение об открытии курортного сезона в начале июня несвоевременным и призвали дождаться окончания пандемии коронавируса.

Украина собирается закупать американский газ

Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа из США.

1,5 трлн рублей в трубу: "Сила Сибири" под угрозой срыва

Масштабный газовый проект «Сила Сибири» государственной компании «Газпром» оказался под угрозой.
Комментарии
В мире , Видео , Игорь Романенко , Алексей Парамонов , Газпром , Бундестаг , МИД , Правительство Украины , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия , Польша , США
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