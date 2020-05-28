Пока вы не уснули: новый скандал между Россией и Германией 

Польша может заплатить за поддержку США потерей безопасности и оказаться в «обстановке ужаса и страха» из-за ядерного противостояния Вашингтона и Москвы.
Россия нашла три ошибки в деле MH17
Глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что в Объединенной следственной группе (JIT), занимавшейся делом рейса MH17, совершили несколько ошибок.
В Германии заговорили о новых санкциях против РФ
Правительство Германии оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по делу о кибератаке на Бундестаг и к якобы причастному к ней гражданину России.
На Украине заявили о сорванной военной агрессии России
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 помешала полномасштабному наступлению России на Украину. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Бойцы российской ЧВК покидают Ливию
Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера прибыли на аэродром Бани-Валид в Ливии.
Запад запретил странам просить помощи у России
Некоторые государства не обращаются к России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 исключительно по политическим причинам.
В Москве задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача
На Красной площади был задержан врач, психическое здоровье которого пошатнулось после начала эпидемии коронавируса.
Сочи предложили закрыть
Жители Сочи назвали решение об открытии курортного сезона в начале июня несвоевременным и призвали дождаться окончания пандемии коронавируса.
Украина собирается закупать американский газ
Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа из США.
1,5 трлн рублей в трубу: "Сила Сибири" под угрозой срыва
Масштабный газовый проект «Сила Сибири» государственной компании «Газпром» оказался под угрозой.