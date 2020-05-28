Евросоюз продлил санкции против Сирии 

Совет ЕС принял решение о продлении срока действия санкций в отношении Сирии до 1 июня 2021 года.

Сообщение об этом появилось на сайте законодательного органа. Согласно ему, решение о продлении ограничительных мер было принято из-за того, что в Сирии «продолжаются репрессии против гражданского населения», передаёт РБК.

В настоящее время в список включены 270 человек и 70 организаций, в отношении которых действует запрет на поездки и чьи активы заморожены, поскольку они несут ответственность за грубое нарушение прав гражданского населения Сирии, — говорится в сообщении.

Санкции Евросоюза против Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, заморозку активов Центробанка страны, ограничение на экспорт оружия, торговлю и инвестиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Европейский союз опубликовал новые ограничительные меры в отношении сирийских властей. В чёрный список попали восемь человек и две компании.