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Порошенко не явился на допрос 

Артём Кульша и ещё 22 1 час назад
Порошенко не явился на допрос
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по уголовным делам о сокрытии от таможенного контроля перемещения 43 произведений искусства через украинскую границу и незаконной прослушке разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Допрос должен был состояться сегодня, но экс-президент Украины на него не явился. Его адвокат Игорь Головань объяснил это тем, что украинские граждане имеют право не выполнять незаконные требования, а ГБР нарушило сроки вызова Порошенко на допрос, а также порядок вручения ему повестки.
10 дней назад депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, которые, по словам парламентария, свидетельствуют о коррупции и государственной измене со стороны бывшего главы Украины.
В тот же день «Украинская правда» сообщила о начале расследования Генеральной прокуратурой Украины в отношении Порошенко по статьям Криминального кодекса Украины «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
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Комментарии 1
В мире , Политика , Вызов на допрос , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , Украинская правда
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