Порошенко не явился на допрос 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по уголовным делам о сокрытии от таможенного контроля перемещения 43 произведений искусства через украинскую границу и незаконной прослушке разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом

Допрос должен был состояться сегодня, но экс-президент Украины на него не явился. Его адвокат Игорь Головань объяснил это тем, что украинские граждане имеют право не выполнять незаконные требования, а ГБР нарушило сроки вызова Порошенко на допрос, а также порядок вручения ему повестки.

10 дней назад депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, которые, по словам парламентария, свидетельствуют о коррупции и государственной измене со стороны бывшего главы Украины.