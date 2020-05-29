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В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
Названа страна с самой высокой смертностью от COVID-19
Фото: EPA
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш сообщил, что в Йемене самый высокий уровень смертности от COVID-19.
В городе Аден, например, 70 процентов заразившихся SARS-CoV-2 умирают. А в целом по стране летальность от нового коронавируса оценивается в 17 процентов.
Генсек призвал международное сообщество оказать государству необходимое содействие, а также финансовую помощь. "Я надеюсь, международное сообщество полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", — сказал Гутерреш.
Ранее официальный представитель ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке оценил ситуацию в республике как критическую. "Нет страны, более пострадавшей от вируса, чем Йемен", — отметили в международной организации.
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В мире , Ситуация в мире , Антониу Гутерреш , ООН , Аден , Йемен
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