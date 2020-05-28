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Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе 

Вероника Полынина и ещё 1 12 минут назад
Украина проинформировала ОБСЕ о присутствии российских снайперских групп в Донбассе, пишет «Укринформ».
В ходе онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ украинская делегация продемонстрировала слайды из видеозаписи, на которой якобы запечатлено снайперское подразделение ФСБ России. Запись сделана в феврале 2020 года.
Заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский отметил, что эта снайперская группа использовала оружие и оснащение, которого нет у украинских военных.
«Зафиксированное на видео вооружение имеет российское производство и используется преимущественно в подразделениях российских спецслужб, или же было закуплено за рубежом для потребностей подразделений Центра специального назначения ФСБ», — заявил он.
Лоссовский также указал, что информация о российских снайперах была подтверждена военным изданием Jane`s Defense Week. В материале еженедельника говорится, что в Донбассе существует практика снайперских взводов вместо небольших групп. Среди задач таких подразделений издание называет огневое поражение украинских военных, ограничение передвижения украинских сил, а также уничтожение стационарных видеокамер СММ ОБСЕ для препятствования международному мониторингу.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
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В мире , Армия , Видео , Конфликты , ФСБ , Укринформ
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