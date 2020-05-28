На онлайн-заседании форума ОБСЕ представители украинской делегации заявили, что в Донбассе применяются российские снайперские взводы. Об этом сообщает «Укринформ».

«В ходе заседания мы предоставили имеющуюся у украинской стороны информацию о разворачивании Россией снайперских групп на временно оккупированном Донбассе, а также подтвердили исследования на эту тему авторитетного журнала о военной тематике Jane`s Defence Weekly», — сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, отдельно был показан видеоматериал, якобы свидетельствующий о работе в регионе снайперского подразделения ФСБ России в феврале 2020 года. Делегация обратила внимание ОБСЕ на оснащение снайперов, которое никогда не использовалось ни воинскими формированиями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ни силовыми структурами Украины.

27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР не будут существовать в условиях, когда украинская сторона получит контроль над границей с Россией.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Москва отвергает претензии Киева.