Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина показала ОБСЕ доказательства присутствия российских снайперов в Донбассе 

Lenta.ru 21 минуту назад
На онлайн-заседании форума ОБСЕ представители украинской делегации заявили, что в Донбассе применяются российские снайперские взводы. Об этом сообщает «Укринформ».
«В ходе заседания мы предоставили имеющуюся у украинской стороны информацию о разворачивании Россией снайперских групп на временно оккупированном Донбассе, а также подтвердили исследования на эту тему авторитетного журнала о военной тематике Jane`s Defence Weekly», — сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
По его словам, отдельно был показан видеоматериал, якобы свидетельствующий о работе в регионе снайперского подразделения ФСБ России в феврале 2020 года. Делегация обратила внимание ОБСЕ на оснащение снайперов, которое никогда не использовалось ни воинскими формированиями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ни силовыми структурами Украины.
27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР не будут существовать в условиях, когда украинская сторона получит контроль над границей с Россией.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Москва отвергает претензии Киева.
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики
Комментарии 10
В мире , Армия , Видео , Конфликты , Дмитрий Кулеба , ФСБ , ОБСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самоходный миномет «Горец» прошел заводские испытания
Самоходный миномет «Горец» прошел заводские испытания
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение