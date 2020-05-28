На пляже нашли обломки тяжелого истребителя 

Пара из Великобритании , гуляя с собакой по пляжу, обнаружила на песке обломки истребителя Королевских военно-воздушных сил времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail.

Грэм Холден (Graham Holden) и Деби Хартли (Debi Hartley) заметили части военного самолета неподалеку от одного из яхт-клубов. Они рассказали, что не первый раз проходили по этому району побережья, но такого раньше не видели. Пара сфотографировала находку и показала снимки береговой охране.

Впоследствии выяснилось, что найденный самолет — двухместный тяжелый истребитель Beaufighter TF X — потерпел крушение 76 лет назад. Из-за отказа двигателя он упал с высоты примерно 150 метров. Пилот и его штурман тогда сумели выжить.

Beaufighter TF X использовался в качестве ночного и тяжелого штурмовика, который поражал вражеские корабли — в основном подводные лодки в Северном море в составе ударного крыла Берегового командования Королевских ВВС.