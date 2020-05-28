Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг. По ее мнению, достаточно было всего лишь мер предосторожности.

Эксперт отметила, что основой для ее заявления стал анализ сведений о количестве заражений по мере распространения вируса. Оказалось, что когда в Норвегии были введены строгие карантинные меры, эпидемия в стране уже была на пике. Позже уровень заболеваемости стал снижаться естественным образом.

Поэтому во введении жестких ограничений не было необходимости, пояснила Столтенберг.

«Вместо этого мы могли бы оставить (границы) открытыми и просто соблюдать меры предосторожности», — отметила эксперт.

В результате, по словам директора института здравоохранения, карантин нанес вред образовательной системе государства, поскольку школы не были готовы к переходу на дистанционный режим обучения.

Как сообщал «Рамблер», единственной страной, которая в условиях пандемии проигнорировала карантинные меры, стала Швеция. В шведских городах продолжают работать торговые центры, школы, церкви, фитнес-центры, салоны красоты и другие учреждения.