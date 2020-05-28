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Норвегия заявила о бесполезности карантина 

Lenta.ru 52 минуты назад
Норвегия проанализировала данные о числе заражений в стране и выяснила, что карантин был бесполезен. Такое заявление опубликовано в издании The Spectator.
Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом. Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось.
Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг отметила, что, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина. «Вместо этого мы могли бы оставить [границы] открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение [вируса]», — подчеркнула она.
Власти страны также подсчитали, какой урон был нанесен сфере образования: из-за закрытия школ потенциальный доход выпускников снижается. По мнению Столтенберг, школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.
По последним данным, в Норвегии 8401 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли, а 7727 — вылечились. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.
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В мире , Видео , Норвегия
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