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Порошенко вернулся в топ-3 украинских миллиардеров 

BFM.RU и ещё 7 1 час назад
Порошенко вернулся в топ-3 украинских миллиардеров
Фото: РИА Новости
Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины, совокупное состояние которых превысило $31 млрд, возглавил Ринат Ахметов с капиталом в $2,8 млрд Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Forbes Украина».
Второе место у владельца группы «Интерпайп» Виктора Пинчука c состоянием в $1,4 млрд В такую же сумму оценивается состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что он вернулся в топ-3 богатейших бизнесменов страны.
В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд, напоминает российская версия журнала.
Источником его доходов является пищевая промышленность, в частности кондитерская корпорация Roshen.
Во время своей президентской кампании Порошенко обещал продать активы после избрания, но выполнил это обещание только на 20%, отмечает Forbes. Roshen и свой агрохолдинг он переписал на старшего сына Алексея, а продал только расположенный неподалеку от центра Киева завод «Кузница на Рыбальском». Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды президентства Порошенко, повлекли за собой более десятка уголовных дел, в которых Порошенко не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.
Игорь Коломойский занял в рейтинге восьмую строчку, его состояние оценивается в 1 миллиард долларов.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Ринат Ахметов , Петр Порошенко , Виктор Пинчук , Рошен , Forbes , Интерфакс
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