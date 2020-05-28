Порошенко вернулся в топ-3 украинских миллиардеров 

Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины , совокупное состояние которых превысило $31 млрд, возглавил Ринат Ахметов с капиталом в $2,8 млрд Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Forbes Украина».

Второе место у владельца группы «Интерпайп» Виктора Пинчука c состоянием в $1,4 млрд В такую же сумму оценивается состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко . Отмечается, что он вернулся в топ-3 богатейших бизнесменов страны.

В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд, напоминает российская версия журнала.

Источником его доходов является пищевая промышленность, в частности кондитерская корпорация Roshen

Во время своей президентской кампании Порошенко обещал продать активы после избрания, но выполнил это обещание только на 20%, отмечает Forbes. Roshen и свой агрохолдинг он переписал на старшего сына Алексея, а продал только расположенный неподалеку от центра Киева завод «Кузница на Рыбальском». Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды президентства Порошенко, повлекли за собой более десятка уголовных дел, в которых Порошенко не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.