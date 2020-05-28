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Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москве 

Газета.Ru 31 минуту назад
Президент Киргизии принял приглашение Путина
Фото: РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аппарат киргизского лидера.
"Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в ВОВ", — говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин cообщил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией.
В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.
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В мире , Политика , Сооронбай Жээнбеков , Владимир Путин , Кыргызстан , Москва
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