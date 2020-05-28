Президент Киргизии принял приглашение Путина

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы в Москве . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аппарат киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в ВОВ", — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин cообщил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.