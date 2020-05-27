«Ликвидируем ДНР и ЛНР»

Украины Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы. По его словам, диалог с властями ДНР и ЛНР Киев не допускает, как не имеющий «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, а затем сместит с постов все руководство и ликвидирует само понятие самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

Дипломат заявил, что, после того, как украинская власть проведет демилитаризацию региона, у Киева не останется причин сохранять «оккупационную» администрацию. При этом, по его словам, диалог с властями ДНР и ЛНР Киев не допускает, как не имеющий «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

На прошлой неделе подразделения ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, которые обстреливали территорию республики, рассказали в местной народной милиции. По словам силовиков, подконтрольные Киеву войска открыли огонь из минометов по селу Верхнеторецкое.

В результате обстрела был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи. Помимо этого в направлении позиций народной милиции в районе населенного пункта Ленинское запустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Боеприпас разорвался, не достигнув цели.

В свою очередь, штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины сообщил, что военные самопровозглашенной республики обстреляли позиции украинских силовиков вблизи населенного пункта Старогнатовка. В результате один военнослужащий получил осколочное ранение, его госпитализировали, уточнили в ООС. В ответ подконтрольные Киеву подразделения дали «адекватный ответ», подчеркнули в штабе.

Спустя год после начала президентского срока Владимира Зеленского , который обещал добиться мира в Донбассе, ситуация в регионе продолжает обостряться.

Одновременно со срывом переговоров в Минском формате на линии разграничения учащаются обстрелы, в результате которых гибнут мирные жители. Самопровозглашенные республики приводят войска в полную боевую готовность, обещая отодвинуть линию фронта от гражданской инфраструктуры.

Обстрелы фиксируются в районе подконтрольных республикам населенных пунктов Горловка, Александровка, Саханка, Березовское, Голубовское и других. От войны страдают, в первую очередь, именно республики Донбасса, с чем не спорят даже в международных организациях.

Согласно опубликованному в марте докладу о ситуации с правами человека на Украине, подготовленному в ООН , более 80% смертей и ранений среди мирного населения в 2019 году были зафиксированы на неподконтрольных Киеву территориях.

Но и докладами дело уже не ограничивается. В начале мая глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала обе воюющие стороны обеспечить безопасность мирных жителей. При этом в первую очередь она обратилась именно к украинским военным.

«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками. При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах», — сказала Богнер.

Ранее полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что группа не смогла принять итоговое заявление после переговоров в видеоформате. Тогда решался вопрос о мерах по прекращению огня.

«Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», — рассказал представитель России.

На заседании он обратил внимание, что ситуация с обеспечением безопасности на линии соприкосновения остается сложной. «Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины», — утверждал Грызлов.

В подтверждение этого он привел данные СММ ОБСЕ, согласно которым все жертвы и пострадавшие от обстрелов среди гражданского населения — жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе парижского саммита «нормандской четверки» 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установить в Донбассе полноценный режим прекращения огня до конца 2019 года. Но даже за это время его неоднократно срывали.