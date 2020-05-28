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В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 377 человек 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
В Британии за сутки от коронавируса умерли 377 человек
Фото: РИА Новости
Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 269 тысяч, погибли почти 38 тысяч пациентов.
С 28 мая в Великобритании заработала программа по отслеживанию контактов людей, у которых подтвердился коронавирус. Работа происходит в ручном режиме, к ней привлечены 25 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ
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