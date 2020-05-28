В Британии за сутки от коронавируса умерли 377 человек

Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 269 тысяч, погибли почти 38 тысяч пациентов.

С 28 мая в Великобритании заработала программа по отслеживанию контактов людей, у которых подтвердился коронавирус. Работа происходит в ручном режиме, к ней привлечены 25 тысяч человек.