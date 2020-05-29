В Афганистане 15 военных погибли при атаке боевиков 

По меньшей мере 15 военнослужащих национальной армии Афганистана и пограничных войск погибли и еще 9 получили ранения в результате нескольких атак боевиков в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости глава района Патан Эйд Мохаммад Ахмадзай (Eiyd Mohammad Ahmadzai).

"Прошлой ночью боевики атаковали три армейских и пограничных КПП… столкновения продолжались до утра", — заявил он.

По словам местных жителей, боевикам удалось взять верх, однако Ахмадзай опроверг это сообщение, отметив, что несколько нападавших были убиты или ранены.

Движение "Талибан" пока не выступало с заявлениями по поводу нападения.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане продолжается, несмотря на усилия по запуску мирного процесса. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.