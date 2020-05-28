Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Сирийцы попросили Россию чаще привозить гумпомощь
Фото: РИА Новости
Акции по раздаче российской гуманитарной помощи прошли в двух поселках в сирийском Заевфратье — Хаддадии и Хатле, всего нуждающиеся получили почти 700 продовольственных наборов массой почти 3,5 тонны, местные жители просят Россию помогать почаще.
"Жизнь сложная здесь, но мы стараемся, ждём помощи и получаем её от наших русских друзей. Семьи у нас большие. Только у меня три сына. Нам хотелось бы, чтобы вы приезжали чаще", — рассказала местная жительница Сейхам.
Как уточнил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Павел Егоров, продукты были предназначены для малообеспеченных семей. Таких в Хаддадии много, чиновники в местной администрации рассказывают, что во многих семьях тут по 10 детей.
Россия остается единственной страной, помогающей оказавшимся в нужде сирийцам. Как рассказал представитель администрации Хаддадии Фатхар аль-Ахмар, несколько раз в поселок наведывались американцы, много чего обещали, но так ничего и не привезли.
В российском Центре по примирению уточнили, что в Хаддадии жителям передали 440 продовольственных наборов массой 2134 килограмма, а в Хатле — 250 наборов на 1212 килограммов. Акция проходила на территории школы, местность перед началом мероприятия обследовали российские саперы.
Ранее российский контейнеровоз "Спарта-2" привез в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи — 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и даже со сгущённым молоком. Через несколько дней колонна российской автомобильной техники доставила 170 тонн груза в Заевфратье. Гуманитарную помощь российские военные передают местным администрациям, а они уже распределяют среди населения.
В Центре по примирению напомнили, что всего российские военные провели в Сирии более 2,4 тысячи гуманитарных акций и раздали более 4 тысяч тонн продовольствия, причем только за последние полтора месяца — более 200 тонн.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Путин бросил ручку на стол во время совещания Путин бросил ручку на стол во время совещания Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться? Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Комментарии 2
В мире , Ближний Восток , Павел Егоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прорыть «второй Босфор»: Эрдоган играет с огнём
Прорыть «второй Босфор»: Эрдоган играет с огнём
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение