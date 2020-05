Бывшего президента США Билли Клинтона обвиняют в романе с помощницей торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна и британской светской львицей Гислен Максвелл. Об этом говорится в недавно вышедшей в свет книге Convenient Death: The Mysterious Death of Jeffrey Epstein (Своевременная смерть: Мистическая кончина Джеффри Эпштейна), на которую ссылается газета The New York Post.