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Клинтона обвинили в романе с помощницей педофила Эпштейна 

Lenta.ru 19 минут назад
Бывшего президента США Билли Клинтона обвиняют в романе с помощницей торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна и британской светской львицей Гислен Максвелл. Об этом говорится в недавно вышедшей в свет книге Convenient Death: The Mysterious Death of Jeffrey Epstein (Своевременная смерть: Мистическая кончина Джеффри Эпштейна), на которую ссылается газета The New York Post.
В книги говорится, что у Клинтона и светской львицы Максвелл была интимная связь во время путешествия на личном Boeing 727 Эпштейна, он также регулярно посещал ее дом на Манхэттене. По словам источника, бывший американский лидер общался с секс-торговцем только для того, чтобы постоянно быть рядом с его помощницей.
«Клинтон просто использовал его, как и всех остальных», — заявил источник.
Пару часто замечали на светских мероприятиях и в ресторанах. Британская светская львица даже стала лицом фонда Клинтона, на одном из мероприятий которого женщине и вручили документы, где ее обвиняли в соучастии в преступлениях Эпштейна.
Ранее сообщалось, что Билла Клинтона не раз замечали на «педофильском острове», где он отдыхал вместе с секс-торговцем. Несмотря на то, что Эпштейн торговал в том числе несовершеннолетними девушками, нет доказательств участия Клинтона с оргиях с ними. Сам бывший глава Белого дома это отрицает.
Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, части из которых было 14 лет. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019 года.
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В мире , Видео , США , Билл Клинтон , Boeing , Манхэттен
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