Трампа призвали ускориться с «похоронами» Байдена 

Как отмечает издание, советники Трампа и ряд высокопоставленных политиков-республиканцев обеспокоены тем, что атаки президента на его главного соперника до сих пор не выглядят достаточно убедительными, хотя до выборов, которые пройдут в ноябре, остается всего пять месяцев. По их словам, изначально в штабе Трампа надеялись, что для его победы на выборах будет достаточно сделать упор на достижениях главы государства в сфере экономики, однако из-за пандемии коронавируса стратегию приходится пересматривать в реальном времени, поскольку этот план уже не работает. Так, соцопросы уже неоднократно фиксировали падение популярности Трампа и, напротив, рост популярности Байдена.

В таких условиях, считают сторонники действующего президента, он должен придумать новые способы испортить репутацию Байдена, вложив в рекламную кампанию против него еще больше средств.

«Сними перчатки и избавься от него. Если у тебя есть финансовое преимущество и целый июнь, почему бы не похоронить его?» — предложил один из близких к Белому дому республиканцев.

Аналогичного мнения придерживаются и другие приближенные лидера США. По их словам, «американцы помнят Байдена счастливым дедом времен президентства Барака Обамы », который к тому же уже несколько десятилетий заботится об интересах среднего класса. Лучшее, что может сделать Трамп — это дискредитировать наиболее вероятного кандидата от демократов в глазах избирателей. Причем рассказывать о якобы чрезмерно мягком отношении Байдена к Китаю, намекать на его деменцию или называть его давно изобретенными прозвищами вроде «Сонный Джо» уже недостаточно, считают специалисты.

Вероятно, отмечает Politico, методы работы штаба Трампа в этом направлении действительно вскоре изменятся после ряда перестановок в нем. При этом сторонники президента боятся, что времени на борьбу с Байденом осталось уже слишком мало.