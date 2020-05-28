«Стрелков бросил жену в сарае с детьми-инвалидами»

Бывший глава ДНР Александр Бородай снова обменялся любезностями с бывшим министром обороны Донецкой республики Игорем Стрелковым . Бородай обвинил его в том, что Стрелков бросил жену с детьми-инвалидами в сарае, а сам с будущей молодой супругой, бывшей танцовщицей ночного клуба, въехал в московскую квартиру.

После интервью Игоря Стрелкова украинскому журналисту Гордону Бородай резко о нем высказался. Затем Игорь Стрелков ответил Бородаю в интервью «Московскому комсомольцу» (читайте материал «Он развлекался, я воевал»). А теперь бывший глава ДНР «ответил на ответ».

На сей раз Александр Бородай в интервью «Царьграду» припомнил Стрелкову перипетии его личной жизни. По словам Бородая, половина зарплаты Стрелкова в ФСБ уходила на алименты ребенку от первого брака, и в ту пору Бородай ему «доплачивал за то, что он терял» — порядка 500 долларов в месяц. Потом Бородай устроил Стрелкова на другую работу.

Экс-глава ДНР процитировал обвинения Стрелкова в том, что он в Донецке был страшно развратным человеком — на самом деле, утверждает Бородай, это Игорь Гиркин был единственным командиром, который «решал свои половые проблемы во время пребывания на Донбассе».

«Он вывез с Донбассе 20-летнюю барышню по имени Мирослава Регинская, которая позже стала его женой, а на момент ее пребывания в Донецке была секретаршей в правительстве ДНР. До этого была сотрудницей, скажем так, донецкого ночного клуба, — сказал Бородай. — Каюсь, я вмешивался в дела семьи полковника Стрелкова. Он своей бывшей жене, до Мирославы Регинской, которой в телефонном звонке обещал вернуться с Донбасса, увенчанный славой полководца — он ее кинул. Точнее, выкинул из московской квартиры с двумя детьми-инвалидами. Его детьми. И под предлогом безопасности поселил их в сарай, находящийся в Ростовской области в пяти километрах от границы.

В какой-то момент его бывшая жена Вера нашла мое местопребывание в Ростове и попросила помощи.

Я сумел это организовать и обратился к одному из людей, благодаря поддержке которого удалось создать для детей полковника Стрелкова нормальные условия жизни — был куплен дом, сад, обстановка, появились деньги не медикаменты, потому что детям-инвалидам требуется медикаментозная поддержка».

Между тем в Сети можно найти интервью 2019 года от имени бывшей жены Стрелкова Веры Никитиной о том, что Мирослава Регинская через суд требовала выселения ее с детьми из однокомнатной квартиры в Москве, принадлежащей Гиркину.

По словам Никитиной, они со Стрелковым познакомились в Чечне, где она работала переводчиком в армии. «Особенным» она называет старшего сына — младший здоров. За несколько лет до событий на Украине пара рассталась. («Часто приходил нетрезвым, поднимал руку на меня» — говорится в интервью).

По версии Веры, в начале Крымской весны у ее подъезда стали дежурить какие-то молодчики. Когда женщина дозвонилась Стрелкову, тот посоветовал ей «валить из Москвы». На машине Вера с детьми рванула в Ростовскую область и сняла там дом за копейки в заброшенном селе.

Сначала, говорит Вера, ей помогали друзья Игоря, но потом «ручеек иссяк». Сейчас у женщины шестеро детей, они по-прежнему живут в Ростовской области.