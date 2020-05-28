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Как коронавирус повлиял на рейтинги мировых лидеров 

News.ru 44 минуты назад
Коронавирус повлиял на рейтинги мировых лидеров
Фото: AP Photo/Duc Thanh, Pool/ТАСС
Способность мировых лидеров противостоять коронавирусу напрямую сказывалась на их рейтинге одобрения: так, в апреле аналитики фиксировали резкий скачок популярности политиков в тех странах, где власти смогли быстро дать отпор эпидемии. Однако «период эйфории» длился недолго, и уже к концу мая показатели стали возвращаться к прежним значениям. Тем не менее нескольким политическим деятелям удалось удержать высокие рейтинги.
Абсолютным победителем из схватки с коронавирусом вышел премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По сравнению с мартом 2020 года его рейтинг вырос на рекордный 31% и стабилизировался на отметке в 66%. Ни один австралийский лидер за последнее десятилетие не добивался подобных результатов. Задача для Моррисона осложнялась тем, что на первый год его власти пришлись разрушительные пожары, начавшиеся в августе 2019-го. В общей сложности огонь затронул 11 млн гектаров земли и привёл к гибели 1,5 млрд животных. Пламя стремительно поглощало и репутацию нового премьера, которого обвиняли в бездействии на фоне разворачивающейся в стране катастрофы.
Эпидемия коронавируса в стране фактически спасла политическую карьеру Моррисона: в Австралии были введены жёсткие ограничительные меры на раннем этапе распространения инфекции, когда число заражённых ещё не перешагнуло отметку в тысячу человек. В результате на конец мая число активных случаев не превышало нескольких сотен, а общее количество заражений не дошло и до 10 тысяч при крайне низкой смертности. Решение премьер-министра направить 10% ВВП страны на поддержание экономики придало населению Австралии чувство защищённости, а Моррисону — уверенность в стабильности собственного рейтинга одобрения.
Похожая ситуация сложилась и в Южной Корее: за два месяца пандемии президент страны Мун Чжэ Ин достиг рекордных показателей. Если в марте его рейтинг составлял порядка 47%, то к концу мая уже достигал 71%. В отличие от Австралии республика сделала упор не на ограничения, а на максимальный охват тестирования среди населения и тщательное отслеживание всех контактов лиц, являющихся носителями заболевания.
Южнокорейская стратегия принесла тот же результат: страна, которой предрекали стать одним из очагов заражения, довольно быстро свела прирост нового числа подтверждённых случаев до минимума. Более того, в условиях пандемии в Южной Корее удалось провести парламентские выборы, а уверенная победа на них правящей партии лишь подстегнула дальнейший рост уровня одобрения действий Мун Чжэ Ина.
Niu Xisitongxunshe/Xinhua/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель также смогла значительно улучшить свои показатели, хоть и не удержалась на волне «коронавирусной» популярности. С момента переизбрания на свой последний срок в 2018 году Меркель преследовал имидж «хромой утки» — отсутствие преемника и отток сторонников от партии власти подогревали разговоры о её досрочном уходе.
На фоне пандемии рейтинг лидера ФРГ, колеблющийся с конца 2019-го в районе 40–45%, совершил скачок на 13% и достиг отметки в 56% к концу мая. В апреле этот показатель был ещё выше, но обеспокоенность немцев грядущими экономическими проблемами скорректировала данные. Успех Меркель принесла не только выверенная стратегия по борьбе с коронавирусом, в основе которой лежали масштабное тестирование и ограничительные меры, но и новый формат общения с населением. Проведя две недели дома на карантине, Меркель показала, что общие правила поведения распространяются и на неё, а поход канцлера в супермаркет за вином окончательно закрепил среди немцев образ «законопослушной гражданки».
Еженедельные обращения к нации в прямом эфире стали последним штрихом успешной стратегии не только вывода страны из эпидемии, но и восстановления репутации одного из наиболее опытных и решительных лидеров Европы.
Henning Schacht/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Индии Нарендра Моди хоть и не столкнулся со значительным ростом популярности, но смог за время двух месяцев пандемии увеличить число своих сторонников на 8%. Этого хватило, чтобы он стал самым популярным мировым лидером с показателем в 82%. Именно столько индийцев одобряют его деятельность на посту премьера. Карантинные меры, которые привели к тому, что 1,3 млрд человек оказались заперты в своих домах, подвергались критике со стороны населения — их масштаб и внезапность застали людей врасплох, лишив многих дохода. Тем не менее крайне низкие показатели как числа заражённых, так и смертности среди индийцев принесли Моди ожидаемые дивиденды.
Narendra Modi/via Globallookpress.com
Не всем, однако, удалось развернуть ситуацию с коронавирусом в свою пользу. Так, рейтинг одобрения президента Бразилии Жаира Болсонару за два месяца упал на 17% и к концу мая составлял лишь 41%. Под его руководством страна оказалась совершенно не готова к кризису, что привело к практически 400 тысячам случаев заражений.
Всего за пару месяцев в стране сменились три министра здравоохранения — причина крылась в их несогласии со стратегией по борьбе с коронавирусом, а точнее с её отсутствием. Болсонару придерживался решения не вводить карантин, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, и неоднократно сравнивал пандемию с «простудой или лёгким гриппом». За президентом уже закрепилось прозвище «COVID-диссидент», а мировые эксперты рассуждают о возможности импичмента.
Raul Pereira/www.imago-images.de/Global Look Press
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В мире , Нарендра Моди , Ангела Меркель , Скотт Моррисон , Синьхуа , Австралия , Южная Корея
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