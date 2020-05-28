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Меркель пожаловалась на сложности в отношениях ЕС и США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 49 минут назад
Меркель пожаловалась на сложности в отношениях с США
Фото: РИА Новости
Сотрудничество ЕС с США выстраивать сложнее, чем хотелось бы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Проблемы наблюдаются в сферах «климатической и торговой политики», а также в вопросе о «роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса», передает РИА «Новости».
При этом Меркель заявила, что США — важнейший партнер ЕС, а трансатлантические отношения — «центральная и несущая опора внешней политики и политики безопасности». В «исконных национальных и европейских интересах» укреплять эти отношения, Европа и США зависят друг от друга, сказала она.
Меркель подчеркнула, что «Европа не является нейтральной», а входит в «политический Запад». По словам Меркель, «если Европа хочет сохранить себя и свои ценности в этом мире», европейцам нужно «взять свою судьбу в свои руки». Однако при этом следует «действовать как надежные партнеры западного сообщества интересов и ценностей». Как заявила канцлер Германии, «это часть одного, две стороны одной медали».
Напомним, Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения со стороны США в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в Китае скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории.
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В мире , Европа , США , Ангела Меркель , ЕС , РИА Новости , Германия
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