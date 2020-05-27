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Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ, но придать новые импульсы диалогу 

ТАСС 1 час назад
Меркель заявила о необходимости санкций против России
Фото: Reuters
По словам канцлера Германии, "если не будет прогресса в минском процессе, то нужно придерживаться санкций".
Германия считает, что нужно продолжать придерживаться санкционной политики против Москвы, пока нет прогресса в реализации минских соглашений, но готова придать новые импульсы развитию отношений между ЕС и Россией. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.
"Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС (вторая половина 2020 года — прим. ТАСС). Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами", — заявила она.
"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций", — сказала Меркель. "С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы в отношениях", — считает канцлер. Она указала на необходимость сотрудничества с Москвой по таким темам, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.
"Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения", — подчеркнула она. С другой стороны, Меркель считает, что и Россия должна быть заинтересована в конструктивном сотрудничестве с ЕС и Германией.
"Я с самого начала своего канцлерства вступаюсь за критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование", — сказала глава правительства ФРГ.

Очередная порция обвинений

"Основой для этого должно быть обязательно понимание того, что в международных отношениях важно не право сильного, но сила права", — продолжала она. Меркель обвинила Москву в "неоднократном нарушении" существующих на Западе ценностей и правил, выступила также с утверждениями, будто Россия "по соседству создала зону нерешенных конфликтов" и "проводит "гибридные атаки" против западных демократий, в том числе Германии".
Подобные обвинения нередко звучат из Берлина в адрес России. Меркель, выступая в мае в Бундестаге, заявила, что Германия хочет улучшить отношения с РФ, но ряд факторов этому мешает, в частности приписываемая хакерской группе Fancy Bear кибератака на Бундестаг пять лет назад. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибернападении.
Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.
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В мире , Дмитрий Бадин , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , ИТАР-ТАСС , Германия , Москва
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