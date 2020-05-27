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Киев принял решение по Донбассу 

Вероника Полынина и ещё 2 30 минут назад
Киев принял решение по Донбассу
Фото: ТАСС
«Оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
По словам Кулебы, Украина не намерена вести прямой диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса ни при каких условиях.
«Даже виртуально, заочно Украина не будет вступать в прямой диалог с этими людьми», — заявил он.
По словам министра, если Украина не будет вести диалог с властями ДНР и ЛНР, у них не будет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса».
«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно, где быть этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — приводит Regnum слова Кулебы.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
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В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , МИД , ИА REGNUM , Киев
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