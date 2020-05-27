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Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом своего уровня автономии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
США отступили в схватке с Китаем
Фото: EPA
Госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу США, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Между тем, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет все необходимые контрмеры, если произойдет вмешательство в дела Гонконга, передает ТАСС.
«Гонконг — это специальный административный район Китая. Законодательство в сфере национальной безопасности в Гонконге является сугубо внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне. Если какие-либо внешние силы затронут интересы Китая и будут вмешиваться в дела Гонконга, КНР предпримет все необходимые контрмеры», — сказал он.
По его словам, пока рано говорить о том, какие именно это будут контрмеры.
«Я не отвечаю на гипотетические вопросы», — резюмировал он.
Ранее американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , МИД , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай
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