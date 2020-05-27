США отступили в схватке с Китаем

Между тем, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет все необходимые контрмеры, если произойдет вмешательство в дела Гонконга, передает ТАСС.

«Гонконг — это специальный административный район Китая. Законодательство в сфере национальной безопасности в Гонконге является сугубо внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне. Если какие-либо внешние силы затронут интересы Китая и будут вмешиваться в дела Гонконга, КНР предпримет все необходимые контрмеры», — сказал он.

По его словам, пока рано говорить о том, какие именно это будут контрмеры.

«Я не отвечаю на гипотетические вопросы», — резюмировал он.