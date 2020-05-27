США предостерегли Турцию от «разочарования в России»

"Есть сферы, где Россия может оказать давление на Турцию. Она не стесняется пользоваться этим, например, в сферах энергетики, торговли, туризма,

. Основы российско-турецких отношений будут отталкивать их так же, как и основы американо-турецких отношений удерживают нас вместе", — заключил дипломат.