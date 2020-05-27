Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обеспокоены желанием Турции укрепить сотрудничество с Россией 

ТАСС 39 минут назад
США предостерегли Турцию от «разочарования в России»
Фото: Reuters
Соединенные Штаты обеспокоены желанием Турции укреплять и расширять сотрудничество с Россией. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, отвечая на вопросы во время видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла в Вашингтоне.
"Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что США и Турция — союзники. Эти отношения кардинально отличаются от отношений Турции с Россией", — полагает дипломат.
По его версии, у США "очевидно возникает обеспокоенность" желанием Турции "расширить и укрепить сотрудничество с Россией", а также "достичь договоренностей в некоторых вопросах". "Это, в частности, касается сферы приобретения российской военной техники, что я считаю неуместным для союзника по НАТО и что ставит США и Турцию в положение, при котором неизбежно обострение разногласий", — сказал Палмер.
"Я считаю, что в конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой, потому что Россия не ведет отношений на основе равноправия. Они этим не занимаются. Россия в конечном счете предаст доверие Турции. Я считаю, что это особенно очевидно в случае с Сирией, в Идлибе сейчас сохраняется хрупкое перемирие. Мы не рассчитываем, что оно продлится [долго]", — утверждал дипломат.
Он повторил позицию Госдепартамента, согласно которой Россия якобы нарушает договоры, в которых она состоит. По версии Палмера, российско-турецкие "интересы не совпадают". "Думаю, Турция понимает это, все чаще приходит к пониманию этого", — сказал заместитель помощника госсекретаря.
"Есть сферы, где Россия может оказать давление на Турцию. Она не стесняется пользоваться этим, например, в сферах энергетики, торговли, туризма,
. Основы российско-турецких отношений будут отталкивать их так же, как и основы американо-турецких отношений удерживают нас вместе", — заключил дипломат.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ТАСС: последние новости
В Израиле после 2,5 месяца перерыва возобновили работу рестораны, бары и бассейны В Израиле после 2,5 месяца перерыва возобновили работу рестораны, бары и бассейны Власти Германии решили ослабить ограничения социальных контактов Власти Германии решили ослабить ограничения социальных контактов Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса
Комментарии 81
В мире , Ближний Восток , США , Госдеп США , НАТО , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился с просьбой к Собянину
Путин обратился с просьбой к Собянину
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Алибасов объяснил сделку с квартирой Шукшиной
Алибасов объяснил сделку с квартирой Шукшиной
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Путина снова заметили с ручкой
00:19
Путина снова заметили с ручкой
Политика
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
00:19
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение