Из-за смерти афроамериканца в город США могут ввести войска 

Власти Миннеаполиса запросили помощь национальной гвардии США , чтобы справиться с беспорядками, возникшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на телеканал Fox 9 сообщает «Лента.ру».

«Рамблер» писал, что смерть 43-летнего Джорджа Флойда во время задержания вызвала протесты в США. Несмотря на увольнение четырех стражей порядка, которые проводили задержание, протесты вылились в погромы в Миннеаполисе.

В городе зафиксированы многочисленные случаи мародерства.

Власти штата уже отправили в Миннеаполис подкрепление для местных стражей правопорядка, а теперь ожидается прибытие военных.

При этом губернатор штата Тим Уолз назвал в своем Twitter ситуацию «чрезвычайно опасной». https://twitter.com/GovTimWalz/status/1265849420035301384

«Ситуация в районах Лейк-стрит и Гайавата в Миннеаполисе превратилась в чрезвычайно опасную. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествия», — призвал он.