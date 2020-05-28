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Из-за смерти афроамериканца в город США могут ввести войска 

Алиса Селезнёва и ещё 29 1 час назад
Из-за смерти афроамериканца в город США могут ввести войска
Фото: Reuters
Власти Миннеаполиса запросили помощь национальной гвардии США, чтобы справиться с беспорядками, возникшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на телеканал Fox 9 сообщает «Лента.ру».
«Рамблер» писал, что смерть 43-летнего Джорджа Флойда во время задержания вызвала протесты в США. Несмотря на увольнение четырех стражей порядка, которые проводили задержание, протесты вылились в погромы в Миннеаполисе.
В городе зафиксированы многочисленные случаи мародерства.
Власти штата уже отправили в Миннеаполис подкрепление для местных стражей правопорядка, а теперь ожидается прибытие военных.
При этом губернатор штата Тим Уолз назвал в своем Twitter ситуацию «чрезвычайно опасной». https://twitter.com/GovTimWalz/status/1265849420035301384
«Ситуация в районах Лейк-стрит и Гайавата в Миннеаполисе превратилась в чрезвычайно опасную. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествия», — призвал он.
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Комментарии
В мире , США , Lenta.ru , Миннеаполис
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