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Жителям Европы запретят спорт и разрешат ходить к проституткам 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Европейцам разрешат ходить к проституткам
Фото: globallookpress.com
В Швейцарии, где официально разрешена проституция, секс-работники смогут возобновить работу с 6 июня. Жителям разрешат ходить к проституткам, но в то же время по прежнему будут запрещены занятия, сопряженные «с тесным физическим контактом», пишет Bloomberg.
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На этой неделе местное правительство объявило, что с начала лета в стране может возобновиться работа кинотеатров, ночных клубов и общественных бассейнов. Тем не менее занятия спортом. например, дзюдо, бокс и танцы пока остаются под запретом из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Новые меры коснутся примерно 20 тысяч человек, занятых в секс-индустрии.
«Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше», — говорит министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет.
Щвейцария стала одной из первых стран Европы, которая ослабила меры по социальному дистанцированию. С мая в стране вновь начали открываться магазины, рестораны и школы. В ближайшее время также будет снят запрет на массовые собрания, они пока будут ограничены 30 людьми, в массовых мероприятиях смогут принимать участие не более 300 человек.
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В мире , Bloomberg , Швейцария
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