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Трамп рассказал детали указа о регулировании соцсетей 

РИА Новости и ещё 44 20 минут назад
Трамп рассказал детали указа о регулировании соцсетей
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что указ о соцсетях, который он подготовил в четверг, призван снять с онлайн-платформ защиту от юридических претензий в связи с редактированием контента.
Трамп заявил журналистам, что указ должен "убрать щит защиты от претензий", если компании подвергают содержание платформ цензуре или редактируют его.
Кроме того, указ должен обеспечить, чтобы деньги налогоплательщиков не пошли компаниям, которые "подавляют свободу слова", добавил Трамп.
"Мы здесь для того, чтобы защитить свободу слова от одной из самых больших опасностей", — сказал Трамп.
"Представьте себе, чтобы ваша телефонная компания стала бы редактировать или подвергать цензуре ваши разговоры. У компаний социальных сетей намного больше власти и охвата", — пояснил Трамп. По его словам, редактируя контент, компании становятся редакторами со своим мнением, а значит — теряют статус беспристрастной площадки для размещения информации.
По его словам, технологические компании образовали "монополию" и пользуются "неограниченной властью", осуществляя цензуру и ограничивая общение.
"Мы не можем этого позволить", — заключил Трамп.
В свою очередь, генпрокурор — глава министерства юстиции Уильям Барр сообщил, что подготовит законопроект в сотрудничестве с конгрессом о регулировании соцсетей.
"Соцсети стали очень мощными… выставляя себя свободными общественными форумами. Теперь они изменились, они используют свою силу на рынке для продавливания определенных взглядов. Это неправильно. С этим необходимо бороться", — сказал Барр.
Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , Интернет , Соцсети , Уильям Барр , Дональд Трамп , Минюст РФ , США
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