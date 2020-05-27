ООН обратилась с призывом к Украине

Украина подписала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.

"Организация Объединенных Наций призывает Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульскую конвенцию), прислушавшись к голосам 25 тысяч граждан и гражданок, которые подписали петицию к президенту Украины с призывом к действию", — говорится в сообщении.

По данным организации, из общего числа жертв изнасилований на Украине женщины составляют 86%, среди тех, кто страдает от домашнего насилия, 78% — женщины.

"В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в заключительных замечаниях комитета (по ликвидации дискриминации женщин — ред.). В рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции", — напомнили в организации.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята в турецкой столице всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия, а также создавать "горячие линии", оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь. Документ предполагает введение уголовной ответственности за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.