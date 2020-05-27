Трамп потроллил Байдена

В запись был вставлен отрывок, на котором возможный соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года сообщает темнокожему ведущему Ленарду Маккелви, что тот «не может называть себя чёрным, если поддерживает Трампа».

Ранее Дональд Трамп заявил, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нет положительных качеств. По словам американского лидера, политик никогда не считался умным человеком, писал NEWS.ru.