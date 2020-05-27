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Трамп потроллил Байдена мемом с танцами с гробом 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Трамп потроллил Байдена
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Facebook видео с танцующими носильщиками гробов в Гане. На гробе было написано «президент Байден».
В запись был вставлен отрывок, на котором возможный соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года сообщает темнокожему ведущему Ленарду Маккелви, что тот «не может называть себя чёрным, если поддерживает Трампа».
Ранее Дональд Трамп заявил, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нет положительных качеств. По словам американского лидера, политик никогда не считался умным человеком, писал NEWS.ru.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Гана
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