Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке 

Россия не сможет заменить США в качестве лидера на Ближнем Востоке. Об этом эксперты заявили The Jerusalem Post.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина больше не считает США подходящим посредником в вопросе урегулирования ее конфликта с Израилем, но верит в роль России.

По его словам, Вашингтон навязывает сторонам конфликта свой план, тогда как позиция Москвы хорошо известна палестинцам и высоко ими ценима.

«Палестинцы больше не считают, что США — подходящий посредник в мирном процессе», — заявил дипломат.

Тем временем эксперты, опрошенные The Jerusalem Post, высказали мнение, что в настоящее время Россия не способна стать новым лидером на Ближнем Востоке.