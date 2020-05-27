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Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке 

Артём Кульша 1 час назад
Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке
Фото: ТАСС
Россия не сможет заменить США в качестве лидера на Ближнем Востоке. Об этом эксперты заявили The Jerusalem Post.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина больше не считает США подходящим посредником в вопросе урегулирования ее конфликта с Израилем, но верит в роль России.
По его словам, Вашингтон навязывает сторонам конфликта свой план, тогда как позиция Москвы хорошо известна палестинцам и высоко ими ценима.
«Палестинцы больше не считают, что США — подходящий посредник в мирном процессе», — заявил дипломат.
Тем временем эксперты, опрошенные The Jerusalem Post, высказали мнение, что в настоящее время Россия не способна стать новым лидером на Ближнем Востоке.
По мнению Джонатана Шенцера из американского аналитического центра «Фонд защиты демократий», Россия не сможет стать таковым, потому что между ней и Израилем существует напряженность по той причине, что Москва не раз высказывалась в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС — главных противников Иерусалима.
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Комментарии 4
В мире , Хамас , США
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