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В Греции нашли способ защитить население от COVID-2019 

Газета.ру и ещё 12 1 час назад
В Греции нашли способ защитить население от COVID-2019
Фото: Yorgos Karahalis/AP
Ученые в ходе трехлетнего исследования доказали, что прививка БЦЖ в 5 раз снижает риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить категории граждан, находящиеся в группе риска по COVID-2019.
Вакцинацию одобрило национальное агентство по лекарственным средствам. Как сообщает издание, эту меру примут и в Германии, Австралии, Нидерландах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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