В Греции нашли способ защитить население от COVID-2019 

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Ученые в ходе трехлетнего исследования доказали, что прививка БЦЖ в 5 раз снижает риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить категории граждан, находящиеся в группе риска по COVID-2019.

Вакцинацию одобрило национальное агентство по лекарственным средствам. Как сообщает издание, эту меру примут и в Германии, Австралии, Нидерландах.