Западные СМИ: влияние РФ в мире растет на фоне пандемии 

Пандемия коронавируса показала, что европейские страны и США показали куда худшие результаты по защите населения, чем Россия Китай . Ослабление глобализации из-за пандемии дает Росси шанс расширить свое влияние. Об этом пишет испанская газета El Mundo, перевод статьи которой опубликовало «ИноСМИ».

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире COVID-19 заболели более 5,6 млн человек, умерли более 350 тысяч.

По мнению одного из авторов книги «Россия и вопрос миропорядка» Элиаса Готца, которое привело издание, Китай был эпицентром эпидемии коронавируса, однако предпринятые им меры оказались гораздо эффективнее тех, что были введены в США и многих европейских странах.

«Это изменило представление о том, что успеха могут добиться только либеральные экономически развитые демократии», — пояснил он.

Готц высказал мнение, что пандемия коронавируса скажется на процессах глобализации, а власти ЕС уже столкнулись с тем, что европейские страны не могут договориться о системе отслеживания случаев заражения. При этом опрос, проведенный в марте, показал, что более половины молодых европейцев больше доверяют авторитарным государствам, нежели демократическим не только в вопросах здоровья, но и в борьбе с климатическим кризисом.

Процесс глобализации резко приостановился и эксперты ожидают появления на рынках большего количества ограничений, а также ориентации стран на местное производство. Это станет очком в пользу России, которая давно страдала от того, что ее товарам было сложно конкурировать даже на внутреннем рынке, отмечается в статье.

«Запрет на ввоз европейских продуктов, который Москва ввела в ответ на санкции из-за украинской ситуации, уже открыл новые возможности для местных производителей», — отмечает издание.

В статье также подчеркивается, что «пока отношения Пекина и Вашингтона будут становиться только напряженнее, Россия и Китай будут сближаться».