Призывы немецких политиков снять санкции с РФ — это «удар в лицо украинцам», заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник . Ранее министр федеральной земли Бранденбург потребовала отменить антироссийские санкции как бессмысленные и неэффективные. При этом Мельник указал, что Киев хотел бы более жестких ограничений в адрес Москвы , и подчеркнул, что «нам, европейцам» надо набраться терпения.

Призывы немецких политиков отменить санкции против России вызвали возмущение у посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. В интервью газете Potsdamer Neueste Nachrichten украинский дипломат заявил, что такие инициативы — это «удар в лицо украинцам».

«Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких ограничений, направленных против Москвы», — сказал представитель киевских властей в Германии.

Однако «политически это желание невыполнимо», признал Мельник.

По его мнению, санкции в полной мере могут возыметь эффект «в средне— и долгосрочной перспективе». Посол Украины подчеркнул «европейскость» украинцев и призвал Европу «мыслить стратегически и запастись терпением».

Кроме того, Мельник считает, что призывы отменить ограничительные меры в отношении Российской Федерации — это «разжигание пожара», который вредит «денно и нощно страдающим крымчанам». При этом «сближение Европы с Россией», по мнению украинского посла, очень опасно.

Часть санкций была введена после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума вошел в состав России. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% избирателей Крыма.

Ранее в мае 2020 года министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге призвала отменить антироссийские санкции, введенные ранее из-за непризнания Евросоюзом воссоединения Крыма с РФ. По ее словам, эти ограничения не только не меняют позицию Москвы по вопросу Крыма — президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос «исторически закрыт», — но и вредят самой Германии.

Кроме того, в начале марта бывший премьер-министр Брандербурга, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек поддержал идею сближения ФРГ с Россией.

Бывший германский канцлер Герхард Шредер в свою очередь заявил, что Крым Украине не отдадут никогда, и также призвал отменить санкции против России. Тогда украинский посол Мельник заявил, что «вопли и попытки завести свою пластинку» об отмене санкций не помогут «сокрушить» поддержку Западом Киева.

В середине марта член международного комитета бундестага , депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, что санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — подчеркнул парламентарий.

По словам Гердта, пандемия коронавируса COVID-19 ударит не только по немецкой, но и по европейской экономике. Поэтому восстановление товарооборота с РФ будет полезным и своевременным для экономик ФРГ и ЕС. Депутат подчеркнул, что поднимет вопрос о снятии антироссийских санкций на следующем заседании международного комитета.

Инициативу Гердта поддержал представитель партии «Левые» Александр Ной . По его словам, санкции против России неэффективны — особенно сейчас.

Незадолго до этого член берлинской палаты депутатов от «АдГ» Гуннар Линдеманн заявил, что западные санкции наносят ущерб экономике ФРГ, устанавливая преграды для сотрудничества с РФ. К тому же из-за этого немецкие специалисты теряют рабочие места.

В середине октября 2019 года немецкие экономисты сделали вывод, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.

При этом жители бывшей ГДР — Восточной Германии — критикуют санкции сильнее, чем их западные сограждане. В целом, соцопросы показывают, что в ФРГ более половины немцев выступают против «новой холодной войны» с Россией из-за присоединения Крыма.