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Американка в бикини из масок устроила протест против карантина. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Star.

Блогер Давида Сал вышла на протест около супермаркета Trader Joe's в самодельном нижнем белье из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. Она утверждает, что пандемия коронавируса — это обман, использующийся для ограничения свободы людей.

«Я не должна бездумно следовать этим правилам», — рассказала Сал.

Пользователям сети не понравился ее перфоманс и обвинили в эгоизме.

«Я вижу, что кто-то использует маски, которые не так легко найти, чтобы отчаянно привлечь к себе внимание», — прокомментировал один ее читателей.

Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч.