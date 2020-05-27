Американка в бикини из масок устроила протест против карантина. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Star.
Блогер Давида Сал вышла на протест около супермаркета Trader Joe's в самодельном нижнем белье из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. Она утверждает, что пандемия коронавируса — это обман, использующийся для ограничения свободы людей.
«Я не должна бездумно следовать этим правилам», — рассказала Сал.
Пользователям сети не понравился ее перфоманс и обвинили в эгоизме.
«Я вижу, что кто-то использует маски, которые не так легко найти, чтобы отчаянно привлечь к себе внимание», — прокомментировал один ее читателей.
Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч.