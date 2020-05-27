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Сенатор обратил внимание на сообщение посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла , который «подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта „Северный поток — 2“. Дипломат утверждал, что соответствующие меры получили одобрение и демократов, и республиканцев.

В свою очередь, Косачев, комментируя планы американских властей, с иронией написал в социальных сетях, что „русофобия творит чудеса“.

— Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить „кормить бестию“ (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), „в то время как сама недостаточно платит для НАТО“, — подчеркнул член СФ в Facebook.

При этом, продолжил сенатор, ранее министр энергетики США уверял, что РФ не достроит газопровод из-за санкций Вашингтона. Стремление ввести новые ограничения, полагает Константин Косачев, говорят об обратном.

— Американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой, — сказал он.

Российский политик выразил сожаление в связи с тем, что у „стремительно деградирующей“ Америки не осталось из инструментов ничего, кроме бесполезных рестрикций.

Член Совфеда также сравнил попытки нанести больной экономический урон в целях подчинения своей идеологии с „классическим“ терроризмом.

— США превратились в мирового шантажиста № 1, от которого страдают даже собственные союзники, — заключил сенатор.