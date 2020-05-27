Санкции США затрагивают уже половину мира, однако ни Россия, ни Китай, ни даже менее сильные державы не станут меняться под давлением Вашингтона, ставшего главным «шантажистом» на планете. Об этом руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил в среду, 27 мая.
Сенатор обратил внимание на сообщение посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла, который «подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта „Северный поток — 2“. Дипломат утверждал, что соответствующие меры получили одобрение и демократов, и республиканцев.
В свою очередь, Косачев, комментируя планы американских властей, с иронией написал в социальных сетях, что „русофобия творит чудеса“.
— Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить „кормить бестию“ (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), „в то время как сама недостаточно платит для НАТО“, — подчеркнул член СФ в Facebook.
При этом, продолжил сенатор, ранее министр энергетики США уверял, что РФ не достроит газопровод из-за санкций Вашингтона. Стремление ввести новые ограничения, полагает Константин Косачев, говорят об обратном.
— Американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой, — сказал он.
Российский политик выразил сожаление в связи с тем, что у „стремительно деградирующей“ Америки не осталось из инструментов ничего, кроме бесполезных рестрикций.
Член Совфеда также сравнил попытки нанести больной экономический урон в целях подчинения своей идеологии с „классическим“ терроризмом.
— США превратились в мирового шантажиста № 1, от которого страдают даже собственные союзники, — заключил сенатор.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал „ударом в лицо“ призывы снять санкции с России.