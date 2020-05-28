Новая волна заражений COVID-19 захлестнула Южную Корею

Южной Корее началась новая волна заражений коронавирусом: за последние сутки было зафиксировано 79 новых случаев. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Это самый высокий прирост за последние два месяца. 68 новых случаев зарегистрированы в центральной части страны, а 11 завезены из-за границы. Агентство отмечает, что власти зарегистрировали коллективные очаги заражение: как правило, это ночные клубы, церкви и больницы.

Министр здравоохранения Южной Кореи Ким Ган Нип подчеркнул, что вирус вновь распространяется очень быстро, и призвал граждан воздержаться от встреч.

Южная Корея стала одной из стран, которые раньше всех ввели карантинные меры, и в сравнении со многими другими государствами пострадала от пандемии заметно меньше. По последним данным, там зафиксировано чуть более 11,3 тысяч случаев инфицирования и 269 летальных исходов. Однако власти опасаются, что новые заражения могут спровоцировать вторую вспышку заражений.