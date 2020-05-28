Новая волна заражений COVID-19 захлестнула Южную Корею 

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За прошедшие сутки в стране выявили 79 случаев заболевания COVID-19 — это самый большой прирост за последние 53 дня.

Власти столичного региона и прилегающих районов приняли решение об ужесточении социального дистанцирования до 14 июня.

Большинство новых случаев заражения выявлены в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. За три дня там заболели 69 человек.

Как сообщал «Рамблер», Южная Корея одной из первых столкнулась со вспышкой коронавируса. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 20 января. В феврале ежедневный прирост заболевших достигал 900 человек. На сегодняшний день в Южной Корее выявлено 11 344 случаев заражения COVID-19.