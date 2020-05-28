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Новая волна заражений COVID-19 захлестнула Южную Корею 

Вероника Полынина и ещё 20 45 минут назад
Новая волна заражений COVID-19 захлестнула Южную Корею
Фото: Reuters
В Южной Корее зафиксировали резкий скачок заражений коронавирусом, передает агентство Yonhap.
За прошедшие сутки в стране выявили 79 случаев заболевания COVID-19 — это самый большой прирост за последние 53 дня.
Власти столичного региона и прилегающих районов приняли решение об ужесточении социального дистанцирования до 14 июня.
Большинство новых случаев заражения выявлены в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. За три дня там заболели 69 человек.
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Как сообщал «Рамблер», Южная Корея одной из первых столкнулась со вспышкой коронавируса. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 20 января. В феврале ежедневный прирост заболевших достигал 900 человек. На сегодняшний день в Южной Корее выявлено 11 344 случаев заражения COVID-19.
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В мире , Южная Корея
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