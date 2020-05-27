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Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями 

Lenta.ru 36 минут назад
Премьер Ирландии ввел карантин и пошел топлес на пикник
Фото: Reuters
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пошел на пикник с друзьями во время пандемии коронавируса, нарушив тем самым введенные им же самим меры социального дистанцирования. СМИ и население решительно страны осудили подобные действия. Об этом сообщает New York Post.
thesun.co.uk
Журналисты засняли Варадкара в одном из парков столицы, когда он загорал без футболки.
Глава государства отправился в парк спустя всего день после того, как власти попросили граждан воздержаться от пикников и в целом выхода на улицу без надобности.
Подобное поведение лидера страны вызвало шквал осуждения со стороны местных жителей. В социальных сетях многие из них призвали премьера немедленно подать в отставку.
Пресс-секретарь премьер-министра в попытке оправдать действия Варадкара заявил, что глава государства не нарушил никаких норм, так как находился в пределах трех миль от постоянного места пребывания и не собирался в группы больше четырех человек.
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Комментарии
В мире , Лео Варадкар , Ирландия
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