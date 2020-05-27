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В минздраве Казахстана объяснили новые вспышки коронавируса 

ИА Regnum и ещё 1 39 минут назад
В Казахстане объяснили новые вспышки коронавируса
Фото: РИА Новости
Вспышки коронавируса в Казахстане носят локальный характер и связаны с заболеваемостью в трудовых коллективах. Об этом 27 мая заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на брифинге.
По его словам, рост заболеваемость отмечается в Атырауской, Карагандинской, Джамбульской, Кустанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях и Чимкенте.
Министр добавил, что новые случаи заражения выявляются во время профилактического тестирования. В частности, на месторождении Тенгиз после проверки выявили более 1 тыс. новых случаев.
Отметим, по состоянию на 27 мая в Казахстане выявили 9304 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4613 человек, скончались 37 пациентов.
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В мире , Общество , СНГ , Минздрав РФ
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