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США обещали защитить лидеров G7 от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
США обещали защитить лидеров G7 от коронавируса
Фото: РИА Новости
Лидеров стран G7, которые приедут в Вашингтон на саммит, «защитят», как «защищают людей в Белом доме», заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Она обещала, что США «защитят всех, кто приедет». Американские власти «хотят, чтобы это произошло», и «думают, что это произойдет». По словам Макинани, сейчас «иностранные лидеры в основном согласны с этой идеей».
США считают, что саммит в Вашингтоне станет лучшей демонстрацией восстановления жизни страны после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Макинани заявила, что саммит состоится «в конце июня», но вряд ли «это будет последняя неделя» месяца.
«Цель — провести его здесь, в Белом доме», — приводит ее слова РИА «Новости».
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В мире , США , Саммит , Администрация США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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