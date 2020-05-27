«Партия войны наносит удар»

24 мая 2020 года, на Майдане независимости в Киеве началась акция «Стоп реванш» противников мирной стратегии Зеленского.

Как стало известно, несколько сотен представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались под Стеллой Независимости на главной площади страны.

Участники митинга выступают против шагов власти по прекращению войны в Донбассе. Активисты считают это политикой сдачи интересов Убыли сосредоточены усиленные отряды полиции. Подобные акции анонсированы в регионах возле районных и областных администраций.

Напомним, что, согласно результатам исследования Социологической группы «Рейтинг», президент Владимир Зеленский — единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.

Отметим, что во время избирательной кампании в 2019 году Зеленский утверждал, что намерен пробыть на посту президента только одну каденцию — 5 лет.