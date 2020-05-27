Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корреспондент (Украина): партия войны наносит удар 

ИноСМИ 9 часов назад
«Партия войны наносит удар»
Фото: © РИА Новости, Сергей Аверин
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал формулу Штайнмайера, которая была подписана 1 октября представителем Украины в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой в Минске.
24 мая 2020 года, на Майдане независимости в Киеве началась акция «Стоп реванш» противников мирной стратегии Зеленского.
Как стало известно, несколько сотен представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались под Стеллой Независимости на главной площади страны.
Участники митинга выступают против шагов власти по прекращению войны в Донбассе. Активисты считают это политикой сдачи интересов Убыли сосредоточены усиленные отряды полиции. Подобные акции анонсированы в регионах возле районных и областных администраций.
Напомним, что, согласно результатам исследования Социологической группы «Рейтинг», президент Владимир Зеленский — единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.
Отметим, что во время избирательной кампании в 2019 году Зеленский утверждал, что намерен пробыть на посту президента только одну каденцию — 5 лет.
Как сообщалось ранее, Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но они не заменят Минский переговорный процесс.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
Многомиллионная прибыль: как Швеция выиграла от «Северного потока» Многомиллионная прибыль: как Швеция выиграла от «Северного потока» Украинское СМИ: Украина теряет союзника и врага России Украинское СМИ: Украина теряет союзника и врага России Назван "жуткий" план России контратаковать США в случае ядерного удара Назван "жуткий" план России контратаковать США в случае ядерного удара
Комментарии 16
В мире , Выборы на Украине , Майдан , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Видео
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение