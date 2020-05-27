Президент Украины Владимир Зеленский согласовал формулу Штайнмайера, которая была подписана 1 октября представителем Украины в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой в Минске.
24 мая 2020 года, на Майдане независимости в Киеве началась акция «Стоп реванш» противников мирной стратегии Зеленского.
Как стало известно, несколько сотен представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались под Стеллой Независимости на главной площади страны.
Участники митинга выступают против шагов власти по прекращению войны в Донбассе. Активисты считают это политикой сдачи интересов Убыли сосредоточены усиленные отряды полиции. Подобные акции анонсированы в регионах возле районных и областных администраций.
Напомним, что, согласно результатам исследования Социологической группы «Рейтинг», президент Владимир Зеленский — единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.
Отметим, что во время избирательной кампании в 2019 году Зеленский утверждал, что намерен пробыть на посту президента только одну каденцию — 5 лет.
Как сообщалось ранее, Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но они не заменят Минский переговорный процесс.