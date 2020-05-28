Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине заявили о сорванной военной агрессии России 

Lenta.ru и ещё 11 35 минут назад
На Украине заявили о сорванной военной агрессии России
Фото: ТАСС
Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса сорвала военную агрессию, которую Россия якобы планировала на весну 2020 года. Об этом сообщает Gordonua.com.
По словам Романенко, весь прошлый год Россия пыталась «дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры», в частности, вынудить Киев «подписать соглашения с боевиками», которые «были на руку Кремлю». Однако попытки не увенчались успехом. «Именно поэтому Путин и планировал на весну очередное военное обострение в Украине, чтобы вновь заставить нас пойти на уступки», — утверждает генерал.
По его мнению, Россия, скорее всего, планировала разделить Украину «по Днепру», «чтобы попытаться еще раз создать так называемую "Новороссию"». «Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать, — заявил Романенко. Под ударом также могли оказаться страны Балтии, добавил генерал. Однако планам Кремля, утверждает украинский военный, помешала ситуация с коронавирусом.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стране нужны новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности, поскольку в будущем возможны биологические войны и конфликты в космосе.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Комментарии
В мире , Игорь Романенко , Алексей Данилов , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция накрыла секту «Граждан СССР»
Полиция накрыла секту «Граждан СССР»
«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой
«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение