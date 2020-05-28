На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 помешала полномасштабному наступлению России на Украину. Об этом генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил изданию «Факты».
Романенко, как сообщал «Рамблер», — бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, весной Россия планировала военное обострение на Украине, чтобы заставить ее власти пойти на уступки в переговорах с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Военный убежден, что россияне вполне могли зайти на территорию Украины с этой целью и разделить страну по Днепру.
«Под ударом могли оказаться и страны Балтии», — считает он.
Романенко выразил уверенность, что Россия не побоялась бы реакции США на это, потому что на Крым, Донбасс, Молдавию и Грузию те отреагировали лишь выражением чувства глубокой озабоченности.
Он добавил, что Россия намеревалась обострить непростые отношения с соседями в попытке реабилитироваться за поражение в Третьей мировой войне — холодной.