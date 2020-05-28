Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус помешал наступлению России на Украину 

Артём Кульша и ещё 14 14 минут назад
На Украине заявили о сорванной военной агрессии России
Фото: ТАСС
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 помешала полномасштабному наступлению России на Украину. Об этом генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил изданию «Факты».
Романенко, как сообщал «Рамблер», — бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, весной Россия планировала военное обострение на Украине, чтобы заставить ее власти пойти на уступки в переговорах с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Военный убежден, что россияне вполне могли зайти на территорию Украины с этой целью и разделить страну по Днепру.
«Под ударом могли оказаться и страны Балтии», — считает он.
Романенко выразил уверенность, что Россия не побоялась бы реакции США на это, потому что на Крым, Донбасс, Молдавию и Грузию те отреагировали лишь выражением чувства глубокой озабоченности.
Он добавил, что Россия намеревалась обострить непростые отношения с соседями в попытке реабилитироваться за поражение в Третьей мировой войне — холодной.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Комментарии 1
В мире , Игорь Романенко , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Требования невыполнимы»: Аксенов — правительству РФ
«Требования невыполнимы»: Аксенов — правительству РФ
В семье Скабеевой горе
В семье Скабеевой горе
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Видео
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение