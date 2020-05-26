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Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч 

Lenta.ru 41 минуту назад
Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч
Фото: Reuters
Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные серсива Worldometeres.
Всего с начала эпидемии в США оказались заражены более 1,7 миллиона человек, жертвами COVID-19 стали 100 038 человек
Ранее сообщалось, что Бразилия стала лидером по приросту умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. За последние сутки 807 жителей страны погибли от болезни. Тем самым Бразилия вышла на первое место в мире по ежедневному приросту смертей: она обогнала США. Всего в латиноамериканской республике скончались 23,4 тысячи человек.
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