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Отсидевший за коррупцию экс-премьер Израиля призвал посадить Нетаньяху за то же 

Lenta.ru 26 минут назад
Нетаньяху призвали посадить за коррупцию
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, который сам был осужден за коррупцию, призвал посадить действующего израильского премьера Биньямина Нетаньяху за аналогичное преступление. Его слова приводит The Jerusalem Post.
Как отметил Ольмерт, исходя из того, что уже известно по делу Нетаньяху, и того, что еще только предстоит выяснить суду, уже очевидно, что премьер причастен к серьезному мошенничеству.
«Нетаньяху — преступник, лжец и обманщик, который совершил преступление. Я уже вижу, как он отправится в тюрьму на несколько лет», — заявил он.
При этом экс-премьер пояснил, что рассматривает уголовное наказание для Нетаньяху как своеобразное лечение, которое должно помочь «самому политику, его жене, его сыну и сыну его сына снова стать людьми».
Эхуд Ольмерт занимал пост премьера Израиля с 2006-го по 2008 год, а затем еще около полугода, до 31 марта 2009-го, был исполняющим обязанности главы правительства. До этого в течение 10 лет он был мэром Иерусалима. За годы политической карьеры Ольмерта в отношении него было начато несколько расследований по подозрению во взяточничестве и мошенничестве, некоторые из которых привели к уголовному преследованию. Так, в 2012 году его признали виновным в получении обманным путем средств на оплату его перелетов и перелетов его семьи и приговорили к году лишения свободы условно и штрафу. В 2014-м суд вынес Ольмерту обвинительный приговор по делу о коррупции при строительстве жилого комплекса «Холиленд» в Иерусалиме. Экс-премьера приговорили к штрафу в 1 миллион шекелей (более 20 миллионов рублей) и шести годам тюрьмы, однако в 2015 срок заключения сократили до 1,5 лет.
24 мая в Окружном суде Иерусалима прошло первое заседание по трем делам Нетаньяху. Премьера обвиняют в злоупотреблении положением и взяточничестве. При этом сам он считает, что дела в отношении него были сфабрикованы его политическими противниками и их главной целью является отстранение его и всего правого лагеря от власти. Известно, что Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в своей должности.
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Комментарии
В мире , Эхуд Ольмерт , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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