Нетаньяху призвали посадить за коррупцию

Как отметил Ольмерт, исходя из того, что уже известно по делу Нетаньяху, и того, что еще только предстоит выяснить суду, уже очевидно, что премьер причастен к серьезному мошенничеству.

«Нетаньяху — преступник, лжец и обманщик, который совершил преступление. Я уже вижу, как он отправится в тюрьму на несколько лет», — заявил он.

При этом экс-премьер пояснил, что рассматривает уголовное наказание для Нетаньяху как своеобразное лечение, которое должно помочь «самому политику, его жене, его сыну и сыну его сына снова стать людьми».

Эхуд Ольмерт занимал пост премьера Израиля с 2006-го по 2008 год, а затем еще около полугода, до 31 марта 2009-го, был исполняющим обязанности главы правительства. До этого в течение 10 лет он был мэром Иерусалима. За годы политической карьеры Ольмерта в отношении него было начато несколько расследований по подозрению во взяточничестве и мошенничестве, некоторые из которых привели к уголовному преследованию. Так, в 2012 году его признали виновным в получении обманным путем средств на оплату его перелетов и перелетов его семьи и приговорили к году лишения свободы условно и штрафу. В 2014-м суд вынес Ольмерту обвинительный приговор по делу о коррупции при строительстве жилого комплекса «Холиленд» в Иерусалиме. Экс-премьера приговорили к штрафу в 1 миллион шекелей (более 20 миллионов рублей) и шести годам тюрьмы, однако в 2015 срок заключения сократили до 1,5 лет.

24 мая в Окружном суде Иерусалима прошло первое заседание по трем делам Нетаньяху. Премьера обвиняют в злоупотреблении положением и взяточничестве. При этом сам он считает, что дела в отношении него были сфабрикованы его политическими противниками и их главной целью является отстранение его и всего правого лагеря от власти. Известно, что Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в своей должности.