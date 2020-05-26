Гривна вне закона: ДНР переходит на рубль

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В законодательство самопровозглашенной Донецкой народной республики внесены изменения, закрепляющие статус российского рубля как денежной единицы ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Народного совета (парламента) республики. Документ был принят во вторник на пленарном заседании совета.

"Проект закона направлен на обеспечение единства правовых норм Закона ДНР "О налоговой системе" с положениями действующего законодательства Донецкой народной республики, регулирующими особенности оплаты сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, а также особенности правоотношений в сфере обращения денежной единицы ДНР", — сказала автор документа, председатель комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

Также закон предусматривает установление фиксированных ставок сбора за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах.

Согласно документу, украинская гривна исключается из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются соответствующие налоги и сборы.

По словам Жейновой, принятие данных изменений будет соответствовать избранному курсу внешней политики нашего государства, направленному на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Закон принят в двух чтениях и направлен на подпись главе ДНР.