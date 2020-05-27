ВОЗ не рекомендует гидроксихлорохин от COVID-19 

Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания не рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения

Мы уже говорили о том, что не рекомендуем использование гидроксихлорохина против COVID-19, — цитирует ТАСС директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Он добавил, что нет достаточных эмпирических данных, чтобы продемонстрировать его эффективность для лечения или профилактики COVID-19. Более того, ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина, чтобы проверить их безопасность.

Ранее эксперты провели исследование, в рамках которого изучили методы лечения 96 тысяч пациентов с COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что хлорохин и гидроксихлорохин не только не эффективны, но и в ряде случаев могут стать причиной смерти.